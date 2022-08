ON. MELONI (FDI) * IMMIGRAZIONE: “ FERMIAMO LE PARTENZE DEI BARCONI IN ACCORDO CON LE AUTORITÀ NORDAFRICANE, PER FARE CESSARE LE MORTI IN MARE “

17.54 - domenica 07 agosto 2022

“L’immigrazione illegale di massa piace alla criminalità organizzata, ai trafficanti di esseri umani e a chi lucra sui disperati. Non a chi difende la legalità, la sicurezza e la dignità di ogni essere umano. Fermare le partenze dei barconi, in accordo con le autorità nordafricane, è l’unica strada per ripristinare il rispetto delle regole e fermare le morti in mare. Siamo pronti a difendere i confini dell’Italia e dell’Europa”.

Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.