ON. MELONI (FDI) * GOVERNO: « CHIEDERE DEMOCRATICAMENTE LA RIMOZIONE DI UN MINISTRO NON È LESA MAESTÀ, C'È UNA PARTE DI ITALIANI CHE NON VUOLE PIÙ SPERANZA »

“Leggo imbarazzanti ricostruzioni e critiche rivolte verso la mozione di Fratelli d’Italia per sfiduciare il Ministro Speranza, quasi come se chiedere democraticamente la rimozione di un ministro fosse lesa maestà. Mi aiutate a dimostrare a questa sinistra che c’è una parte consistente di italiani che, dopo tutti i disastri nella gestione della pandemia, non vuole più che Speranza continui ad occuparsi della loro salute? Firmate e fate firmare la petizione in sostegno della nostra mozione di sfiducia a Speranza”.

Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.