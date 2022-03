ON. MELONI (FDI) * CARO CARBURANTE: « CHI STA SPECULANDO SU MOMENTO DRAMMATICO VA FERMATO IMMEDIATAMENTE, IL GOVERNO SI SVEGLI »

11.14 - martedì 15 marzo 2022

«L’indagine della procura di Roma sull’ingiustificato aumento dei prezzi di gas e carburanti è un’ottima notizia: chi sta speculando su un momento così drammatico per l’Europa e per il mondo deve essere immediatamente fermato. Nel frattempo attendiamo che il Governo dia segni di esistenza e intervenga per fermare lo sciacallaggio denunciato anche dal ministro Cingolani: ogni giorno che passa è un danno enorme a famiglie e imprese, rimanere ancora fermi equivale a lasciare campo libero agli speculatori. Ci svegliamo?».

Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.