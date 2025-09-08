ON. GUSMEROLI (LEGA) * STELLANTIS: «POSITIVO INCONTRO CON NUOVO CEO FILOSA, PRIORITÀ POSTI DI LAVORO E MANTENIMENTO STABILIMENTI ITALIANI»

18.29 - lunedì 8 settembre 2025

“Nell’ambito dell’interlocuzione fra il Parlamento italiano e Stellantis, questo pomeriggio ho incontrato a Roma il nuovo CEO del Gruppo Antonio Filosa. Il confronto si è incentrato sui modelli da produrre in Italia, prioritari nell’ottica di preservare il futuro degli stabilimenti nel nostro Paese e dunque dei posti di lavoro, alla luce di obiettivi di transizione energetica che – come ormai trasversalmente riconosciuto – vanno basati sul principio di neutralità tecnologica, fuori dalla logica del solo elettrico. Strategico è anche il sostegno al segmento dei veicoli commerciali, oltre a quello delle _small car_ , ovvero le utilitarie per le famiglie che hanno fatto la storia dell’Automotive europeo.

È fondamentale dunque che politica e impresa cooperino sinergicamente, con l’obiettivo di realizzare un necessario cambio di passo in Europa, evitando così di consegnare l’asset strategico dell’auto, fiore all’occhiello dell’industria continentale, all’egemonia cinese. Al CEO ho inoltre richiesto di intervenire in audizione, ottenendone la conferma della disponibilità dopo la presentazione del nuovo piano industriale di Stellantis.

Prosegue dunque il costante e serrato confronto sul mantenimento degli impegni industriali assunti da Stellantis in Italia: obiettivi delineati in questi mesi anche grazie al positivo dialogo intercorso con la commissione Attività produttive della Camera che ho l’onore di presiedere”.

Così il deputato della Lega Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo di Montecitorio.