Uil Fp - spot "Raccolta fondi Rsa trentine" Conto corrente per donazioni: Iban IT 39 O 08304 01813 000013387834 Intestato a: "Un aiuto per le Rsa trentine" Presso Cassa di Trento - Credito cooperativo italiano

https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/03/Schermata-2020-03-23-alle-22.43.15.jpg 1027 1988 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2020-03-23 22:43:42 2020-03-23 22:43:42 ON GIORGIA MELONI * CORONAVIRUS: « AL GOVERNO FDI HA RIBADITO " NO AL MES " E DIFESA ASSET STRATEGICI / LA LIMITAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE SIA DECISA DAL PARLAMENTO NON CON DECRETO »