ON. GELMINI * MIGRANTI: « IL GOVERNO È ASSENTE NEL MEDITERRANEO ED IN UE, C’È IL RISCHIO SANITARIO DA SBARCHI INCONTROLLATI E LA CREAZIONE DI CLUSTER GALLEGGIANTI »

“Sulla nave quarantena Rhapsody sono stati fatti salire 113 migranti dell’hotspot di Lampedusa. Di questi 53 sono positivi al Covid-19. Il governo in pratica sta creando dei cluster galleggianti, con grave rischio di compromissione della salute di soccorritori e migranti stessi. Nel giorno in cui l’Unione Europea rinnova il proprio impegno per l’integrazione nel mondo del lavoro dei migranti, sarebbe il caso che il governo italiano si facesse sentire in Europa e nel Mediterraneo. Per redistribuire a livello europeo gli arrivi e bloccare le partenze dalle coste africane”.

Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.