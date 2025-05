ON. DE BERTOLDI (LEGA) * FISCO: «POLIZZE CATASTROFALI, FONDAMENTALI PER RAFFORZARE LE IMPRESE E USARE MEGLIO LE RISORSE PUBBLICHE»

17.48 - mercoledì 7 maggio 2025

Fisco: de Bertoldi (Lega), supportare imprese per polizze catastrofali. “Le polizze catastrofali rappresentano una necessità per la solidità del sistema imprenditoriale e per un più efficiente ed efficace impiego delle limitate risorse pubbliche. Sarà, però, importante supportare le imprese che dovranno stipulare entro l’anno le polizze assicurative. Ciò potrà avvenire attraverso l’utilizzo della leva fiscale – che ridurrebbe il costo della copertura – nonché intervenendo sul merito creditizio che dovrà crescere a fronte della garanzia assicurativa.

Alla demagogia della sinistra, che vorrebbe gravare lo stato di ogni onere, ben sapendo, peraltro, che le risorse non lo permetterebbero, la Lega ed il centrodestra contrappongono delle proposte che determinano le migliori sinergie tra il pubblico e il privato, ottenendo un rafforzamento del sistema imprenditoriale ed una maggiore efficacia nell’impiego delle risorse pubbliche”.

Così il deputato della Lega Andrea de Bertoldi, presidente di LCD e componente della commissione Finanze.