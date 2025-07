ON. DE BERTOLDI (LEGA) * FISCO: «LA DELEGA FISCALE PER UN SISTEMA PIÙ SEMPLICE, EQUO E ORIENTATO ALLA CRESCITA ECONOMICA»

18.53 - mercoledì 16 luglio 2025

Fisco: de Bertoldi (Lega), delega fiscale per sistema più semplice, equo e funzionale a crescita economica. “La Lega, con la maggioranza, ha lavorato a una delega fiscale per un sistema più semplice, equo e funzionale alla crescita economica, come riconosciuto dai commercialisti e dalle categorie competenti. Io stesso, come commercialista, ne condivido l’importanza. Condanniamo l’opposizione per il suo approccio proibizionista al gioco legale, accusandoci di favorire le lobby e la depressione economica, senza distinguere il fenomeno dalla patologia. Un liberale difende la libertà dei cittadini e tradizioni come il vino e l’enogastronomia, non le demonizza.

La riforma, con quattro testi unici pubblicati, un quinto in arrivo e sedici decreti legislativi, persegue una semplificazione fiscale concreta. Auspichiamo una riduzione della tassazione sulle casse di previdenza dei liberi professionisti per incentivare investimenti nell’economia reale, favorendo lo sviluppo. La Lega guida con determinazione questa riforma per un fisco più umano, chiaro e capace di sostenere la ripresa economica del Paese, contrastando le norme inique del passato”.Così il deputato e presidente di LCD Andrea de Bertoldi dichiarando il voto favorevole della Lega alla Delega Fiscale.