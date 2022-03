ON. CATTOI (LEGA) * VALDASTICO: « DALLA SINISTRA SOLO POLEMICHE STRUMENTALI, LO DICE ANCHE CONFINDUSTRIA CHE L’OPERA SERVE »

10.25 - sabato 5 marzo 2022

Valdastico: Cattoi, da sinistra solo polemiche strumentali. Lo dice anche Confindustria, l’opera serve.

“La Valdastico è una grande opportunità di sviluppo per tutto il basso Trentino che per troppi anni è sempre stato un territorio dimenticato dalle precedenti giunte provinciali. Finalmente con la Giunta Fugatti il Trentino vede concretamente un cambio di passo molto importante in termini di sviluppo socio-economico non solo per l’opera in se, ma anche per tutta una serie di investimenti che sono stati messi in campo da parte di questa giunta e che nel medio termine porteranno ad incrementare il PIL provinciale. Lo scorso anno da Confindustria Trentino era emerso uno studio comparativo che la Provincia di Trento di fatto era ben lontana rispetto all’Alto Adige perché da sempre un territorio poco collegato. Le critiche avanzate dalla sinistra sono quindi solo becere e strumentali perché lo studio commissionato dalla Provincia comprova di fatto quanto sostenuto dallo studio di Confindustria ovvero che si aumenterebbe il PIL Trentino.

Nei 7 anni di lavori la nuova A31 inciderebbe per 3,7 miliardi di euro sul PIL con 5-6000 posti di lavoro per poi avere a regime 500 lavoratori in più oltre ad aumentare il turismo veneto e friulano in Trentino del 20% per non contare tutti gli effetti diretti ed indiretti a beneficio delle realtà economiche locali. Se poi non si vuol credere allo studio della Provincia si consideri quello di Confindustria che comprova in termini di sviluppo territoriale cosa la sinistra non abbia mai fatto in Provincia negli ultimi 20 anni e quanta fatica stia facendo questa giunta per invertire la rotta e per programmare opere strategiche e fondamentali per lo sviluppo futuro del nostro territorio: nella politica serve il coraggio di far scelte politicamente difficili ma che permettano di realizzare ciò che realmente serve e non ciò che è elettoralmente conveniente”.

Lo sostiene la deputata della Lega Vanessa Cattoi alla luce dello studio presentato dalla Provincia sulla nuova autostrada per la Valsugana.