ON. CATTOI (LEGA) * DECRETO SOSTEGNI BIS: « IL NOSTRO OK ALLA SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI STATALI DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, PER IL 2021 E 2022 »

Sospensione dei contributi statali dalle Province autonome di Trento e Bolzano per il 2021 e 2022. Approvato il nostro ordine del giorno, a mia prima firma, al decreto Sostegni bis che impegna il Governo in questa direzione. Della compartecipazione dei nostri territori al risanamento del debito pubblico se ne riparlerà nel 2023, vista peraltro anche la sospensione del Patto di Stabilità.

La recrudescenza della pandemia da una parte e, dall’altra, le entrate delle Province autonome del Trentino e dell’Alto Adige fortemente ridimensionate in quanto basate sul turismo, soprattutto quello invernale, sono tali da non rendere più sostenibile il contributo alle casse dello Stato.

Esprimiamo dunque grande soddisfazione per l’accoglimento della nostra proposta, frutto del realismo e del buonsenso, che va ad aggiungersi al grande risultato ottenuto grazie al ministro per il Turismo Garavaglia e alla nostra azione parlamentare, con i 140 milioni dal fondo per la Montagna per il Trentino.

La direzione è quella giusta. Come parlamentari trentini della Lega, continuiamo a mantenere il filo diretto con il territorio stando in maggioranza e nel governo Draghi.

Così, in un una nota, la deputata Vanessa Cattoi assieme ai deputati trentini della Lega.