ON. CATTOI (LEGA) * AGROALIMENTARE: « NO AL CIBO SINTETICO, DOBBIAMO TUTELARE E VALORIZZARE LA NOSTRA FILIERA A CHILOMETRO ZERO »

17.04 - lunedì 21 novembre 2022

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Trento: Cattoi (Lega), sì a legge contro cibo sintetico. “No al cibo sintetico. Sì a una legge che ne vieti produzione, uso e commercializzazione in Italia. Dobbiamo fermare questa deriva agroalimentare pericolosa, che mette a rischio il futuro dei nostri allevamenti e l’intera filiera del cibo della nostra terra. Come ho avuto modo di sottolineare ieri a Trento, firmando la petizione in occasione della 72ma Giornata provinciale del Ringraziamento di Coldiretti Trento, gli alimenti ‘sintetici’ danneggiano coltivatori e allevatori italiani.

Noi vogliamo e dobbiamo invece tutelare e valorizzare la nostra filiera a chilometro zero, ricordando ai nostri figli di seguire le stagionalità di frutta e verdura, oltre a cogliere l’occasione delle festività del Natale per regalare le primizie e i prodotti della nostra terra, e sostenendo la filiera del Made in Italy. A chi ci vorrebbe propinare carne creata in laboratorio, latte non prodotto da mucche e pesce che non proveniente da mari, laghi o fiumi, diciamo ‘No, grazie’: noi preferiamo il cibo vero'”.

Così la deputata trentina della Lega, Vanessa Cattoi.