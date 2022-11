ON. CATTANEO (FI) * AUTONOMIE: “ BENE CALDEROLI, TORNARE ALL’ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA “

15.26 - lunedì 28 novembre 2022

Autonomia: Cattaneo, “Bene Calderoli, FI ha già presentato ddl”

“Condivisibili le parole del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, che sottolineano la necessità di ricreare il soggetto istituzionale intermedio delle Province con vertici eleggibili. Forza Italia ha già svolto la propria parte presentando un disegno di legge a mia prima firma per riordinare il tema delle Province e superare la riforma Delrio ad oggi rimasta incompiuta e che penalizza un organo amministrativo e territoriale centrale per l’istituzione regionale.

Tornare all’elezione diretta del presidente della Provincia e ripristinare nuovamente la direzione diretta di questo ente significa non solo riportare il cittadino nel vivo del processo decisionale politico, ma rafforzare il principio della rappresentatività, che equivale a dire ‘più democrazia’”.

Lo dichiara in una nota il presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Alessandro Cattaneo.