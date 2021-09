ON. BOCCIA (PD) * AUTONOMIA – ALTO ADIGE: « PARITETICA “ DEI SEI “, GRAVE ERRORE DI CALDEROLI AVERE NOMINATO QUATTRO DEPUTATI E SENATORI TRA I COMPONENTI »

“La decisione di far rientrare tra i componenti della commissione paritetica ‘dei sei’ quattro deputati e senatori e farla guidare addirittura dal vicepresidente del Senato è stata una scelta politica sbagliata che calpesta la grammatica istituzionale di base. È un ritorno al peggior passato, quello della commistione tra partiti e diversi livelli di legislatori che si intrecciano condizionandosi e ricattandosi.

La paritetica ha una funzione di garanzia, nobile nel suo raccordo tra provincia autonoma e governo che è stata presa in ostaggio dalla peggior concezione della politica. Non capisco come i protagonisti non provino almeno l’imbarazzo politico. È evidente il tentativo maldestro di spostare a destra il condizionamento politico a Bolzano. Ma noi vigileremo e ci opporremo entrando sempre nel merito delle vicende.

E dimostrando come per noi l’autonomia rafforza l’unità nazionale, esattamente l’opposto di quello che predicano le destre”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, partecipando a Merano ad un’iniziativa organizzata dal Partito democratico cittadino.