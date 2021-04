ON. BIANCOFIORE (FI) * COVID: « IL PREMIER DRAGHI ISTITUISCA UNA TASK FORCE PER GLI ANZIANI, SOLI E SENZA CONOSCENZE INFORMATICHE »

Il Presidente Draghi istituisca al più presto una task force in capo al commissario emergenza Covid o una struttura di missione presso Palazzo Chigi, per le vittime più deboli della pandemia: gli anziani.

Indifesi, spesso soli, talvolta abbandonati dalle famiglie, privi di ogni conoscenza informatica, rischiano di non poter raggiungere i centri vaccinali e di non sapere come fare a prenotarsi. Troppi i casi di ritrovamento di anziani privi di vita dopo giorni e giorni di sparizion, l’ultimo caso ieri a Pescara. In mancanza di una rete sociale forte, sono veri e propri condannati a morte e inconsapevoli diffusori del virus.

Il governo ha il dovere morale di arrivare a salvarli ovunque si trovino e per farlo serve un coordinamento ad hoc dello Stato con la protezione civile, la struttura commissariale, la croce rossa italiana e tutte le associazioni di solidarietà sociale e care givers possibili. Bisogna arrivare a proteggerli tutti.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare FI e membro del coordinamento di presidenza