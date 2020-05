ON BIANCOFIORE * ” ALTO ADIGE LOS VON ROM” : « LUNEDì PRESENTERò L’ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA, GRAZIE ALLE OMAS GEGEN RECHTS » (IN ALLEGATO DOCUMENTO PDF)

Biancofiore- Alto Adige Los Von Rom: Pronto esposto alla Procura della Repubblica. Grazie alle Omas gegen rechts.

È pronto e sarà depositato lunedì prossimo 11 maggio 2020 presso la Procura della Repubblica di Bolzano, l’esposto riguardo i fuochi accesi da ignoti -sebbene rivendicato da Südtirol Freiheit e Schützen Verbund- riportanti la scritta Los Von Rom alla vigilia dell’arrivo di un ministro della Repubblica italiana.

Messaggio diretto alla propaganda secessionista e ad intimorire il rappresentante del governo Boccia rispetto alle decisioni che lo stesso stava assumendo in merito alle riaperture anticipate dal Lockdown nella sola provincia di Bolzano.

Un modo per rivendicare la disubbedienza alle Leggi dello Stato italiano. Gli autori hanno violato -a mio parere- almeno nove volte la Legge, tra articoli di codici, Costituzione e Leggi dello Stato e della Provincia autonoma di Bolzano.

Personalmente sono contenta però che -anche dal mondo tedesco- finalmente si siano alzate delle voci pronti a stigmatizzare le iniziative facinorose di individui anacronistici che speculano sulla salute pubblica. Mi riferisco alla bella iniziativa delle “Omas gegen rechts”, che riempie il cuore di orgoglio.

Bene ha fatto il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, a riporre fiducia nei cittadini altoatesini per le riaperture, basta che il fine ultimo non sia quello -sconsiderato- di giocare di sponda per estrapolare l’Alto Adige dal sistema delle autonomie italiane previsto dalla Costituzione, all’insegna del Südtirol über alles. Certe idee sono sempre state condannate dalla storia.

In allegato il mio esposto.

*

Onorevole Michaela Biancofiore