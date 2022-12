ON. AMBROSI (FDI) * TURISMO DI MONTAGNA: « FINALMENTE DALLA MANOVRA DEL GOVERNO UN VERO E FORTE SEGNALE PER IL SETTORE »

13.11 - giovedì 01 dicembre 2022

“Finalmente dalla manovra del governo un vero, forte segnale per il turismo di montagna. Grazie al fattivo lavoro dei gruppi di Fratelli d’Italia, con in prima fila, oltre alla sottoscritta, i deputati trentini De Bertoldi e Urzì, e una decisiva azione a livello ministeriale, finalmente le zone montane fanno sentire efficacemente la propria voce e ottengono risultati concreti.

Ben duecento milioni destinati alle imprese per la ristrutturazione, l’ammodernamento e la manutenzione degli impianti di risalita con l’obiettivo di promuovere il turismo ed incentivare i flussi nei luoghi montani e nei centri sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti. Il testo prevede l’istituzione di in fondo nello stato di previsione del ministero del Turismo con una dotazione per le annualità dal 2023 al 2026, comprendendo l’eventuale smantellamento di impianti obsoleti, oltre a un milione l’anno per progetti di snow farming.

Inoltre, sono previsti aiuti per i piccoli comuni sotto i 5mila abitanti a vocazione turistica con un Fondo istituito al ministero del Turismo, con una dotazione complessiva, sempre per le suddette annualità, di 34 milioni di euro, destinati a finanziare progetti per comuni per accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. In un altro articolo viene prevista poi l’istituzione, sempre nell’ambito del ministero del Turismo, di un altro Fondo destinato in questo caso al turismo sostenibile con una dotazione complessiva di 25 milioni di euro

Previsto anche un fondo “per accrescere il livello e l’offerta professionale nel turismo” per altri complessivi 21 milioni di euro da destinare alla riqualificazione del personale già occupato, all’aggiornamento degli operatori,al supporto per l’inserimento del mercato del lavoro e per favorire l’ampliamento dei bacini di offerta del lavoro.

La ministra del Turismo, Daniela Santanché, ha infine ottenuto un successo particolarmente importante: la detassazione delle mance per i dipendenti di strutture ricettive, bar e ristoranti, a condizione che non superino un reddito di 50mila euro l’anno. Un grande aiuto a questi lavoratori, un riconoscimento di professionalità all’insegna della flessibilità”

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia per il Trentino-Alto Adige