ON. AMBROSI (FDI) * SICUREZZA LAVORO: «APPROVAZIONE RELAZIONE SU INCIDENTE BRANDIZZO, SCELTA UTILE ED IMPORTANTE PER CULTURA PREVENZIONE»

12.58 - mercoledì 11 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“La Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle condizioni di Lavoro in Italia – di cui sono componente e che vede Marcello Coppo Capogruppo di Fratelli d’Italia – ha approvato la relazione sull’attività svolta sul tragico incidente ferroviario di Brandizzo. Si tratta di un documento improntato al buon senso e che ha il pregio di rappresentare tutte le varie sensibilità politiche e che ha l’ambizione di offrire spunti concreti per il futuro partendo dal presupposto dell’importanza e della necessaria urgenza di migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Siamo orgogliosi come partito del ruolo svolto su un tema così delicato e sensibile, affrontando senza reticenze le problematiche riscontrate nell’incidente ferroviario e proponendo soluzioni utili e importanti per tentare di evitare nel futuro simili tragedie. Fratelli d’Italia è e sempre sarà in prima linea nel suo impegno per la sicurezza sul lavoro, nella perfetta consapevolezza della assoluta necessità della prevenzione”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia e membro della Commissione d’inchiesta sulle condizioni del Lavoro in Italia.