OLIVI (PD) – ODG * CONCESSIONI IDROELETTRICHE: « SI NOMINI UN TEAM DI ESPERTI PER LA DEFINIZIONE DELLE REGOLE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO »

11:25 - 28/01/2022

Il consigliere Alessandro Olivi sollecita il Presidente Fugatti e l’assessore Tonina ad assumere una iniziativa decisa e coraggiosa per valorizzare gli asset strategici del territorio nelle procedure per la riassegnazione delle concessioni idroelettriche.

In tal senso Olivi ha inviato una formale richiesta alla Giunta di dare attuazione all’ordine del giorno n.469/XVI approvato dal Consiglio provinciale con la manovra di bilancio 2022 che prevede espressamente l’impegno di elaborare uno schema di partenariato pubblico-privato in alternativa alla sola e semplice gara.

L’esperienza della concessione A22 può essere un modello al quale ispirarsi anche per l’idroelettrico in cui ancora di più è fondamentale il ruolo degli enti locali e dei beni comuni.

A seguito delle sonore bocciature del Governo, alle frettolose soluzioni legislative proposte dalla Giunta a cui ha fatto seguito la eccessiva subordinazione nel rinviare ogni decisione sul futuro è venuto ora il momento di proporre un percorso innovativo capace di valorizzare le prerogative dell’Autonomia.

Olivi chiede che venga subito nominato il team di esperti previsto dall’Ordine del giorno per la definizione delle regole di un partenariato pubblico-privato individuando le tipologie degli investimenti pubblici e dei servizi di pubblico interesse che possono formare oggetto dello stesso in modo da valorizzare le esperienze e le competenze dei territori e delle migliori pratiche che si sono diffuse nella gestione della risorsa idroelettrica.

E’ altresì necessario che la Giunta diversamente da quanto è accaduto in passato apra un negoziato preventivo con il Governo per la definizione condivisa delle forme di partenariato rispettose dei principi generali in materia di concorrenza.

Secondo il cons. Olivi si tratta di una partita cruciale per il futuro delle comunità locali, per la tutela dell’ambiente e per una gestione socialmente responsabile del bene comune acqua che non può essere rinviata oltre il limite della corrente legislatura.

*

Alessandro Olivi

Consigliere provinciale