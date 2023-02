OLIVI (PD) * “CONCESSIONI IDROELETTRICHE: « GIÀ PRONTE LE SOLUZIONI PER SODDISFARE LE RICHIESTE DEI COMUNI E RAGGIUNGERE UN’INTESA CON LO STATO »

15.03 - lunedì 6 febbraio 2023

“Concessioni idroelettriche: già pronte le soluzioni per soddisfare le richieste dei Comuni e raggiungere un’intesa con lo Stato”. Il Consiglio delle Autonomie Locali, per voce del suo Presidente Gianmoena, ha chiesto l’abrogazione delle norme pervicacemente volute dalla Giunta provinciale sulla messa a gara delle piccole derivazioni idroelettriche mentre il Governo, dopo aver impugnato senza se e senza ma la recente legge sulla proroga delle grandi derivazioni, sembra avere rilanciato la necessità di un’intesa utile a salvaguardare le rispettive competenze.

Ebbene entrambe queste finalità sono efficacemente e rapidamente perseguibili adottando le proposte già in campo e costituite dai disegni di legge a prima firma del sottoscritto che a questo punto chiedo alla Giunta di fare propri.

Sulle piccole concessioni idroelettriche vi è un emendamento al disegno di legge n. 163 in materia di energia, già agli atti della Terza Commissione, che prevede la sospensione dell’efficacia della norma che impone le gare entro il 2024 fino a quando lo Stato non deciderà se e come adattare il vecchio decreto in materia di acque e impianti elettrici ai dettami dell’Unione Europea.

Ciò in considerazione della recente Sentenza n.265/2022 della Corte Costituzionale che ha rigettato l’impugnativa del Governo avverso la legge del Friuli Venezia Giulia del 2021 che ha previsto il rinnovo delle piccole derivazioni in favore dei concessionari uscenti, convalidando di fatto l’ammissibilità del rinnovo.

Per le grandi concessioni idroelettriche il disegno di legge depositato propone di intraprendere il percorso dell’Intesa, ex articolo 104 dello Statuto speciale, per una modifica concordata dell’articolo 13 dello Statuto che sancisce la competenza delle due Province in materia di demanio idrico.

Difronte a una sfida cruciale e strategica come quella dell’idroelettrico è quantomai necessario unire le forze e avvertire il comune senso di responsabilità di garantire la salvaguardia dell’Autonomia e con essa dei suoi beni comuni.

*

Alessandro Olivi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Pd)