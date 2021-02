NURSING UP TRENTO * RICHIESTA AD APRAN: « LE COMPETENZE AGGIUNTIVE DI INFERMIERI E PROFESSIONISTI DEVONO ESSERE CONTRATTUALMENTE RICONOSCIUTE, A LIVELLO GIURIDICO ED ECONOMICO »

La via maestra da seguire, se vogliamo migliorare la qualità dell’assistenza nei confronti dei nostri cittadini, è implementare le competenze del personale infermieristico e dei professionisti sanitari, riconoscendole dal punto di vista funzionale, giuridico ed economico.

Un primo passo in tal senso lo avevamo già fatto nel contratto provinciale del comparto sanità 2006/2009, con la creazione del professionista “esperto”, dove la maggior competenza ed esperienza era stata riconosciuta a circa 380 infermieri e professionisti sanitari dell’Apss tramite l’attribuzione formale di un incarico ed il conseguente riconoscimento economico.

Questa previsione del nostro contratto provinciale era stato poi presa a modello a livello nazionale e mutuato nel contratto del 2018, dove tra l’altro erano state introdotte le funzioni specialistiche per i titolari di master.

Noi ora crediamo che, oltre alle funzioni esperte, sia giunto il momento di riconoscere le funzioni specialistiche nel nostro territorio, sono sempre più necessarie a soddisfare le crescenti esigenze assistenziali dei nostri cittadini, vista anche la crescente e cronica carenza dei medici di base.

I nostri colleghi da anni acquisiscono nell’ambito universitario master e corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, lauree specialistiche, tutto questo patrimonio di conoscenze deve essere posto al servizio della collettività, pensiamo ad esempio ai servizi territoriali ed al ruolo fondamentale che ricoprono infermieri, assistenti sanitari, ostetriche e terapisti della riabilitazione psichiatrica, professioniste e professionisti chiamati ad assumere un ruolo centrale nella gestione della pandemia e chiamati a svolgere funzioni senza più complesse, con una presa in carico dell’utente a 360 gradi.

Nel contratto provinciale del comparto sanità da noi firmato il 13/8/2020, in seguito alle nostre richieste e proposte, è stata inserita la previsione di creare il professionista specialista, da attivare tramite la stipula di un successivo accordo da sottoscrivere in sede A.Pr.A.N., per determinare le modalità di conferimento e la remunerazione di questi nuovi incarichi . A tal proposito, abbiamo sollecitato la celere convocazione del tavolo di contrattazione in Apran.

Nel contempo, chiediamo alla nostra Giunta provinciale di destinare finalmente le risorse economiche per i rinnovi contrattuali 2019/2021, per proseguire il percorso di armonizzazione dei nostri sanitari del comparto con i laureati provinciali, iniziato con il contratto 2016/2018.

A livello nazionale sono già stati stanziati milioni di euro nella legge di bilancio approvata il 30/12/2020, finalizzati all’attivazione delle specifiche indennità infermieristiche e per i professionisti sanitari, a livello provinciale Fugatti e Segnana non hanno previsto nemmeno un euro, nonostante il grande sforzo sostenuto dai nostri colleghi nella gestione della pandemia, tuttora in corso.

Cesare Hoffer

Nusing up Trento