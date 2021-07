NURSING UP TRENTO * OSPEDALE S. CHIARA – GINECOLOGIA: HOFFER, «COME MAI LE INFERMIERE NON SONO STATE CHIAMATE DALLA COMMISSIONE INTERNA DELL’APSS, NONOSTANTE AVESSERO PRESENTATO LA RICHIESTA? »

Oggetto: commissione interna Apss per problematiche l’U.O. Ost/ginecologia dell’Ospedale S.Chiara di Trento.

Con la presente nota la scrivente O.S., in merito ai lavori della commissione in oggetto, intende rappresentare alle SS.LL. alcune considerazioni, che riteniamo basilari.

Tutti i professionisti sanitari ed i dipendenti dei reparti coinvolti, ma anche tutti dipendenti dell’Apss trentina, si aspettano che la commissione interna operi ispirata dai principi di giustizia, equità, trasparenza ed imparzialità, lo dobbiamo alla dott.ssa Sara Pedri, la giovane ginecologa scomparsa ed è un atto dovuto nei confronti delle nostre professioniste infermiere ed ostetriche, che tuttora lavorano in un clima di tensione crescente, che si dimostra di giorno in giorno sempre più insostenibile.

A questo punto una domanda ci sorge spontanea: se è vero che la commissione interna aziendale in data odierna terminerà i propri lavori, come mai le infermiere del reparto di ginecologia non sono state chiamate in audizione dalla commissione interna dell’Apss, nonostante avessero formalmente presentato la richiesta?

Noi crediamo che per una ricostruzione puntuale, completa e precisa dei fatti, nel rispetto di un principio di par-condicio rispetto ad altre professionalità presenti in reparto e

Immediatamente convocate, tutti gli operatori coinvolti debbano essere sentiti, motivo in più quelli che ne hanno fatto espressa richiesta.

I lavori della commissione interna rappresentano un’occasione per rinsaldare e ricucire il rapporto fiduciario tra operatori e vertici aziendali, evitare di sentire un gruppo di professionisti che hanno manifestato la volontà di essere ascoltati getta sull’azienda sanitaria trentina un’ombra di parzialità che appare difficilmente giustificabile.

*

Cesare Hoffer

Nursing up Trento