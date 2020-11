NURSING UP TRENTO * MANIFESTAZIONE: « IL 3 DICEMBRE DALLE 10.00 ALLE 12.00 PRESIDIO DI PROTESTA SOTTO LA SEDE DELL’ASSESSORATO ALLA SALUTE A TRENTO »

Nursing up il sindacato dei professionisti sanitari dei comparti. Siamo stati i primi a manifestare in tutte le principali piazze italiane, il 4 luglio in p.za Duomo a Milano, il 15 ottobre a Roma al Circo Massimo.

Abbiamo proclamato lo sciopero nazionale per il 2 novembre, ottenendo come primo risultato dell’azione di protesta l’inserimento nella legge di bilancio nazionale dell’indennità infermieristica

Abbiamo manifestato a Trento il 4 settembre ed il 2 novembre, presentando alla nostra provincia tutta una serie di richieste che non sono state ancora accolte

Lavoriamo con organici ridotti all’osso, con grande stress, senza un adeguato recupero psicofisico, con il rischio di ammalarci, con un contratto ormai scaduto e che nella nostra Provincia non è stato rifinanziato, mentre a livello nazionale sono stati stanziati 335 milioni di euro per le nostre specifiche indennità

ABBIAMO RINNOVATO LO STATO D’AGITAZIONE, IL 3 DICEMBRE CI SARA’ UN PRESIDIO DI PROTESTA DALLE 10 ALLE 12 SOTTO LA SEDE DELL’ASSESSORATO ALLA SALUTE IN VIA GILLI A TRENTO

*

Cesare Hoffer

Coordinatore provinciale Nursing up Trento