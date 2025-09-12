NEWSWEEK.COM * I MIGLIORI OSPEDALI SPECIALIZZATI AL MONDO 2026: «L’ELENCO DELLE STRUTTURE SANITARIE D’ITALIA SELEZIONATE, PER SINGOLA SPECIALIZZAZIONE»

22.37 - venerdì 12 settembre 2025

LINK

I Migliori Ospedali Specializzati al Mondo 2026

Di Alexis Kayser

Editore Sanitario

Gli ospedali specializzati stanno vivendo una crescita esplosiva mentre i pazienti cercano medici che forniscano cure avanzate e mirate. Che tu stia combattendo una malattia rara o cercando un intervento chirurgico di precisione per una lesione complessa, queste strutture sono una scelta popolare per i pazienti che necessitano di competenze specifiche.

Il mercato globale degli ospedali specializzati valeva circa 74,87 miliardi di dollari nel 2023, con questo numero che dovrebbe crescere fino a circa 176,53 miliardi di dollari entro il 2032. Tutte queste opzioni offrono ai pazienti maggiore scelta su dove cercare cure personalizzate.

Ecco perché Newsweek e Statista sono orgogliose di presentare I Migliori Ospedali Specializzati al Mondo 2026, evidenziando i principali ospedali a livello mondiale in 12 settori medici. Inclusi in questa classifica ci sono i primi 300 ospedali per cardiologia e oncologia; i primi 250 per pediatria; i primi 150 per chirurgia cardiaca, endocrinologia, gastroenterologia, pneumologia e ortopedia; e i primi 125 per neurochirurgia e urologia. La classifica per neurologia e ostetricia e ginecologia è stata aumentata di 25 ospedali ciascuna quest’anno, arrivando rispettivamente a 150 e 125.

Questa classifica è basata su un sondaggio online mondiale condotto da maggio a luglio 2025 utilizzando raccomandazioni di professionisti medici, oltre a dati di accreditamento e certificazioni, e il Sondaggio di Implementazione PROMs di Statista. Gli ospedali che hanno competenze in più settori hanno ricevuto raccomandazioni separate per ogni specialità. Gli ospedali riconosciuti in questa classifica includono Cleveland Clinic, Hospital for Sick Children, The Johns Hopkins Hospital, Mayo Clinic-Rochester e Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Questi ospedali dimostrano le migliori cure specializzate, stabilendo lo standard per l’eccellenza globale. Speriamo che questa lista aiuti te o i tuoi cari a trovare le opzioni di trattamento giuste quando si affrontano condizioni rare o complicate.

Il tuo ospedale non è presente nella classifica? Scopri il nuovo Global Hospital Rating di Newsweek e Statista.

///

World’s Best Specialized Hospitals 2026

By Alexis Kayser

Healthcare Editor

Specialized hospitals are seeing explosive growth as patients search for physicians that provide advanced, targeted care. Whether you are fighting a rare illness or seeking precision surgery for a complex injury, these facilities are a popular choice for patients in need of specific expertise.

The global specialty hospital market was worth around $74.87 billion in 2023, with this number expected to grow to around $176.53 billion by 2032. All of these options give patients more choice about where to seek customized care.

That is why Newsweek and Statista are proud to present World’s Best Specialized Hospitals 2026, highlighting the leading hospitals worldwide in 12 medical fields. Included in this ranking are the top 300 hospitals for cardiology and oncology; the top 250 for pediatrics; the top 150 for cardiac surgery, endocrinology, gastroenterology, pulmonology and orthopedics; and the top 125 for neurosurgery and urology. The ranking for neurology and obstetrics & gynecology were both increased by 25 hospitals this year, up to 150 and 125, respectively.

This ranking is built on a worldwide online survey conducted from May to July 2025 using recommendations from medical professionals, as well as accreditation data and certifications, and Statista’s PROMs Implementation Survey. Hospitals that have expertise in multiple fields received separate recommendations for each specialty. Hospitals recognized in this ranking include Cleveland Clinic, Hospital for Sick Children, The Johns Hopkins Hospital, Mayo Clinic-Rochester and Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

These hospitals demonstrate the best specialized care, setting the standard for global excellence. We hope that this list helps you or your loved one find the right treatment options when faced with rare or complicated conditions.

Is your hospital not featured in the ranking? Discover the new Global Hospital Rating by Newsweek and Statista.