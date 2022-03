MUSEO CIVILTÀ SOLANDRA – MALÉ (TN) * APERTURE PRIMAVERA: « A MARZO TUTTI I VENERDÌ E TUTTE LE DOMENICHE (15.00- 18.00), AD APRILE IL 23 – 24 – 25 (15.00-18.00) »

17.11 - sabato 12 marzo 2022

Le aperture di primavera del Museo della Civiltà Solandra di Malé. Il Museo della Civiltà Solandra di Malé riapre per il periodo primaverile. A marzo il museo sarà aperto tutti i venerdì e tutte le domeniche, dalle ore 15.00 alle ore 18.00; ad aprile il 23, il 24 e il 25, dalle ore 15.00 alle ore 18.00; a giugno, dal 2 al 5, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e dall’11 al 26 giugno, il sabato e la domenica, sempre il pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Sarà possibile visitare il museo anche in altri giorni e con altri orari, ma solo su prenotazione, scrivendo a info@molinoruatti.it oppure telefonando ai seguenti numeri: 0463 903166 – 3534264921.

Infine, venerdì 3 giugno 2022 è prevista l’iniziativa (prenotazione obbligatoria, a pagamento) denominata “La tela di Aracne”, con visita alla “sala del telaio” del Museo e laboratorio di tessitura, per bambini dai 7 ai 12 anni. Il Museo, voluto e allestito dal Centro Studi per la Val di Sole nel 1979, è gestito dal 2020 dall’Associazione di Promozione Sociale “Mulino Ruatti”, in collaborazione con il Comitato di Gestione del museo stesso. Per i soci del Centro Studi e per i bambini fino ai 6 anni l’ingresso è gratuito; per chi possiede la Trentino Guest Card e la Val di Sole Guest Card è previsto l’accesso scontato, mentre per tutti gli altri visitatori è previsto il pagamento di un biglietto, con riduzioni per famiglie e scolaresche.

Nella foto: la sale del Museo della Civiltà Solandra (foto di Michele Bezzi)