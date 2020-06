MUSE – TRENTO * SUMMERTIME: « DAL 21 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2020, OLTRE 25 INIZIATIVE OGNI SETTIMANA »

MUSE – Museo delle Scienze e sedi territoriali. dal 21 giugno al 30 settembre 2020

È stato presentato a Palazzo delle Albere il programma estivo del MUSE e delle sedi territoriali: oltre 25 iniziative ogni settimana, più di 40 tipologie diverse di attività fra visite, laboratori tematici e show scientifici, 5 mostre, 4 serate fotografiche, 2 rassegne cinematografiche e un ciclo di spettacoli.

Tra le novità le mostre “Handimals/Manimali”, con gli animali dipinti sulle mani dall’artista Guido Daniele”, e il progetto internazionale “WePlanet”, con i globi “ambasciatori” di un futuri più sostenibile.

Alla conferenza stampa erano presenti il presidente del MUSE Stefano Zecchi, la responsabile progetti speciali della Presidenza MUSE Beatrice Mosca, il direttore del MUSE Michele Lanzinger, la responsabile mediazione scientifica e mostre temporanee del MUSE Patrizia Famà, l’assessore alla cultura della Provincia autonoma di Trento Mirko Bisesti e l’assessore alla cultura del Comune di Trento Corrado Bungaro.

Si inizia domenica 21 giugno 2020, giorno del solstizio d’estate, con Open SUMMERTIME, una giornata di eventi, talk e laboratori che coincide con i festeggiamenti per le Giornate Europee dell’Archeologia e l’inaugurazione di due nuove mostre: “Handimals/Manimali” e “WePlanet”.

Una giornata speciale per dare il via al programma di appuntamenti estivi del museo e delle sue sedi. Laboratori di archeologia, body painting e alle 18.30 il talk scientifico “Orsi in Trentino: nuovi racconti dalla preistoria” (anche in diretta facebook) per scoprire la storia di questi animali scampati all’estinzione sulle montagne trentine, sopravvivendo fino ad oggi.