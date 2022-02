MUSE – TRENTO * “SCHERZI IN NATURA”: « UN POMERIGGIO PER LE FAMIGLIE DEDICATO AL “CARNEVALE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE”, MARTEDÌ 1 MARZO » (DALLE 14.00 ALLE 18.00)

10.42 - mercoledì 23 febbraio 2022

Un pomeriggio di attività per famiglie dedicate al “carnevale degli animali e delle piante”: martedì grasso, dalle 14 alle 18, il MUSE – Museo delle Scienze si anima con laboratori creativi, giochi e attività scientifiche sui temi del mimetismo, delle illusioni e del mascheramento nel mondo naturale.

Piante che “si travestono” da sassi per non essere mangiate, rapaci notturni che si confondono con le tinte della corteccia fino a “scomparire” e pesci che, per intimidire i predatori, sfoderano un grande “occhio” finto sul loro corpo. Sono solo alcune delle strategie che molte piante e animali mettono in campo per difendersi da potenziali pericoli, trarre vantaggi o riuscire a comunicare. Martedì 1 marzo 2022, in pieno spirito di Carnevale, il MUSE propone “Scherzi in Natura”, un pomeriggio di attività, laboratori e corner informativi che, declinati in chiave scientifica, giocheranno proprio sui temi del mascheramento e dello scherzo. Come immagine promozionale dell’evento è stato scelto un allocco di Lapponia, animale campione di mimetismo grazie al suo piumaggio che richiama perfettamente i colori della corteccia degli alberi.

Tra le attività in programma, tutte comprese nel biglietto d’ingresso al Museo, il laboratorio “Le maschere degli animali”, in collaborazione con lo Studio d’Arte Andromeda di Trento, il laboratorio “My handimals” e particolari corner tematici su illusioni ottiche e il camuffamento nel mondo animale e vegetale.

In alto un tarabuso tra le canne (foto di Osvaldo Negra, MUSE).

Sotto, a sinistra il finto occhio del pesce farfalla a goccia (foto di Leonard Low), a destra un allocco della Lapponia si mimetizza con il tronco di un albero (foto di Alan Murphy).

IL PROGRAMMA

My handimals

alle 14.30, 15.30 e 16.30

Laboratorio che unisce arte e natura: le nostre mani diventano la base su cui disegnare diversi animali. Le dita possono diventare le zampe e la proboscide di un elefante oppure la coda di un pavone.

Target 6+ anni

Durata 45 minuti

Le maschere degli animali

alle 15, 16 e 17

Il carnevale è arrivato! Gli animali sono in fermento, tutti si mascherano ma… da cosa? Partendo da un libro illustrato e seguendo una pista aperta con distinte possibilità, costruiamo insieme storie illustrate e personaggi fantastici, divertendoci alla scoperta di materiali e soluzioni che nascondono sorprese e possibilità differenti.

In collaborazione con Studio d’Arte Andromeda

Target 5-8 anni

Durata 45 minuti

Corner tematici

A fruizione continua

Illusioni ottiche

Uno spazio dove scoprire e sperimentare le illusioni ottiche tramite alcuni piccoli esperimenti pratici che riguarderanno il punto cieco, la visione periferica, i chiaroscuri, le forme e colori.

Colorazione animale

Alcuni esempi di come gli animali usino i colori per mandare dei messaggi, oppure per nascondersi. “Maschere” e “travestimenti” naturali che ci permettono di scoprire qualcosa di più sul mondo animale.

I travestimenti delle piante

Anche le piante si travestono. Alcune piante a fiore hanno un aspetto, un colore e un profumo studiati appositamente per assomigliare alle femmine di alcuni insetti. Perché?