MUSE TRENTO * “ MOBILITY PARTY “: « QUATTRO INCONTRI PER MUOVERSI VERSO IL FUTURO, AL VIA IL 29/1 ALLE 15.00 CON VISITE GUIDATE E  CORNER TEMATICI »

Mobility Party, quattro incontri per muoversi verso il futuro. Quattro pomeriggi per approfondire e sperimentare i temi della nuova mostra “2050: Come ci arriviamo? Mobilità sostenibile, più pulita, più veloce, più sicura e per tutti”. Si parte sabato 29 gennaio alle 15 con il primo Mobility Party, nuova proposta per bambini e famiglie con visite guidate, corner tematici, laboratori e attività performative sulla mobilità del futuro. Tutte le attività sono comprese nel biglietto d’ingresso al museo che, per l’occasione, avrà tariffa ridotta (7 euro).

29 gennaio, 12 marzo, 9 aprile e 15 maggio 2022

Dalle 15 alle 19 | MUSE – Museo delle Scienze di Trento

Ingresso al museo a tariffa ridotta di 7 euro

Attività gratuite senza prenotazione

Dal laboratorio di “Mobinkering”, per capire come si producono l’energia elettrica per auto e treni e i carburanti alternativi, ai “Mobility Quiz”, sfide a tema mobilità rivolta a bambini e famiglie. Da “C’è chi corre, c’è chi vola, c’è chi nuota e c’è chi guida” ed “Eppur si muove”, attività per scoprire come si muovono uomini e animali ma anche piante e ghiacciai, ai documentari 3d sulle esplorazioni spaziali, passando per gli speed games, giochi da tavola a tema mobilità sostenibile con l’associazione Volkan di Trento.

Spazio anche alla creatività con le visite animate alla mostra con il prof. Marmitta, alias Nicola Sordo, “Baracca JukeBox”, curioso spettacolo circense a cura della Scuola di circo Bolla di Sapone, e i laboratori di cartaplani e di “cArte in aria”, pensati per creare piccole opere d’arte “volanti”.

Queste alcune delle proposte che sabato 29 gennaio 2022, dalle 15 alle 19, animeranno i piani del MUSE e lo spazio espositivo temporaneo per il primo “Mobility Party” dell’anno. Tutte le attività – che rientrano nell’ambito della mostra temporanea “2050: come ci arriviamo? Mobilità sostenibile, più pulita, più veloce, più sicura e per tutti” – sono comprese nel biglietto d’ingresso al museo che, per l’occasione, avrà tariffa ridotta (7 euro).

Qui il programma completo della giornata.

Prossimi Mobility Party: sabato 12 marzo 2022, sabato 9 aprile 2022, domenica 15 maggio 2022.

La mostra

Al MUSE – Museo delle Scienze di Trento, la mostra “2050: come ci arriviamo? Mobilità sostenibile, più pulita, più veloce, più sicura e per tutti”, visitabile fino al 26 giugno 2022, affronta le sfide e le scelte connesse alla transizione ecologica con un grande obiettivo: arrivare al 2050 con una mobilità a emissioni zero. Ideata da MUSE – Museo delle Scienze di Trento, -skopìa Anticipation Services e Fondazione Museo Storico, con contributi originali di Enti pubblici e privati, la mostra rappresenta un viaggio fra le sfide e le strategie messe in campo per affrontare il tema della mobilità sostenibile, calandola in un contesto più ampio come quello europeo senza però trascurare le possibili ricadute nel contesto interregionale e locale. L’allestimento, curato dall’architetto Mario Cucinella con impianto narrativo a cura di Zeranta edutainment, è realizzato con filati rigenerati delle reti da pesca e da materiali di scarto riciclati o riciclabili al 100%, e si sviluppa tra docce sonore, pareti interattive e video-proiezioni.

