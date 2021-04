MUSE TRENTO * ” LA LEZIONE DEL PICCHIO ” / RAI 3 – GEO : « L’ORNITOLOGO LUIGI MARCHESI DIALOGHERÀ CON I CONDUTTORI SVEVA SAGRAMOLA ED EMANUELE BIGGI, GIOVEDÌ 29 APRILE ORE 17.30 »

Il mondo dei picchi e delle foreste trentine in onda su Rai3. Domani pomeriggio, giovedì 29 aprile 2021, verso le 17.30, Luigi Marchesi, ornitologo del MUSE – Museo delle Scienze, sarà ospite della trasmissione “Geo”. Sarà l’occasione per parlare dell’affascinante mondo dei picchi e lanciare il mini-documentario “La lezione del picchio”, una produzione MUSE.

Partendo dalla descrizione dei picchi neri e dei loro nidi, l’ornitologo della Sezione Zoologia dei Vertebrati MUSE Luigi Marchesi, in dialogo con i conduttori di “Geo” Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, racconterà l’attività di marcatura degli alberi in cui è impegnato dal 2005. I picchi sono costruttori di cavità nido che, una volta abbandonate, possono essere utilizzate da molteplici specie animali, sia vertebrati sia invertebrati.

Questo rende necessaria l’applicazione di alcune metodologie che mirano a tutelare integralmente tali alberi, evitandone l’abbattimento durante le pratiche di gestione forestale. Un lavoro lungo e impegnativo, portato avanti in collaborazione con il Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento, che, come anticipa Marchesi, “permette di tutelare preziosi luoghi di biodiversità”. Complessivamente sono circa 1.800 gli alberi marcati in Trentino, per un totale di oltre 3.000 cavità tutelate.