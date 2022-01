MUSE TRENTO * “ IL VIAGGIO MERAVIGLIOSO TRA SCIENZA E FILOSOFIA ”: « INCONTRANO PUBBLICO CON STEFANO ZECCHI E BEATRICE MOSCA, AL PALAZZO DELLE ALBERE VENERDÌ 28 GENNAIO ORE 18.00 »

11:14 - 25/01/2022

In Viaggio con Stefano Zecchi e Beatrice Mosca. Gli autori della mostra “Il Viaggio Meraviglioso” incontrano il pubblico in una serata ricca di spunti, tra Scienza e Filosofia.

Venerdì 28 gennaio 2022, alle 18

Con il Prof. Stefano Zecchi e la Dott.ssa Beatrice Mosca

Ingresso gratuito, su prenotazione su www.muse.it

Segue visita alla mostra

Venerdì 28 gennaio alle 18, a Palazzo delle Albere, il filosofo e ideatore della mostra “Il Viaggio Meraviglioso tra scienza e filosofia” Stefano Zecchi e la curatrice Beatrice Mosca guidano i partecipanti fra le sei tappe del nuovo e particolare percorso. L’appuntamento è una preziosa occasione per approfondire e dialogare con gli autori sui temi dell’esposizione inaugurata lo scorso 19 novembre e visitabile a Palazzo delle Albere fino al 5 giugno 2022, alla scoperta dei legami indissolubili fra Conoscenza, Bellezza e Amore. L’ingresso è gratuito, su prenotazione

La mostra

Il Viaggio Meraviglioso tra scienze e filosofia, in mostra al primo piano del Palazzo delle Albere, da un’idea di Stefano Zecchi e a cura di Beatrice Mosca, apre al visitatore le porte della conoscenza attraverso un sorprendente cammino nel tempo. Un cammino nel tempo dove la bellezza e l’amore ritornano come eterno richiamo per riflettere sul senso della vita dell’uomo.

Dalle simbologie del mito e dal logos alle origini della filosofia, all’incanto della fede, all’ armonia dell’umanesimo sino alla nascita della scienza moderna e al cosmo con i grandi interrogativi contemporanei sullo spazio e sul tempo.

I Relatori

Prof. Stefano Zecchi, Presidente del MUSE dal 2019 è filosofo, giornalista, opinionista. È stato Presidente dell’Accademia di Brera e nel Cda del Piccolo Teatro di Milano, rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione presso l’Unesco per la tutela dei Beni immateriali, consigliere di amministrazione del Maxxi. Dal 2016 è Direttore dell’I.I.S.B.E. di Milano.

Dott.ssa Beatrice Mosca è giornalista e curatrice di mostre museali e di eventi artistici e culturali.