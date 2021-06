MUSE TRENTO * “ GLI ANIMALI DEL BIG VOID ”: « UN MUSEO PER TUTTI, ATTENTO ALL’ACCESSIBILITÀ DIFFUSA E ALL’INCLUSIONE – PRESENTI UN “ COACH ” ED UNA PERSONA CON DISABILITÀ »

Museo delle Scienze dedica il mese di luglio all’accessibilità con visite accompagnati da due guide, un “coach” del MUSE e una persona con disabilità che ha svolto un tirocinio formativo tra le sale del museo. Un museo per tutti, ovvero un museo attento all’accessibilità diffusa e all’inclusione, sia in riferimento alle scelte architettoniche sia ai contenuti informativi e alle attività di divulgazione scientifica.

«Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze», questa frase dello scrittore e filosofo francese Paul Valéry racchiude bene il senso delle visite in tandem che il MUSE, a partire da sabato 3 luglio 2021, propone quotidianamente ai suoi frequentatori. Due gli slot orari – alle 14.30 e alle 16.30 (dal martedì alla domenica fino all’8 agosto 2021) – per un’esperienza di visita che vedrà, fianco a fianco, nella spiegazione dei contenuti scientifici del museo, una guida del MUSE e una persona con disabilità. Le visite in tandem hanno la durata di un’ora e un costo di 2 euro e si concentrano su “Gli animali del Big Void”.

Questo speciale percorso scelto e progettato assieme ai tirocinanti permette di fruire il museo in maniera diversa e più attenta a tutti quei piccoli dettagli che valorizzano l’integrazione e la partecipazione attiva di tutti.

“L’obiettivo è quello di realizzare un prodotto culturale progettato insieme, secondo modalità partecipative – spiegano dalla Sezione Audience Development del MUSE -. Il progetto, attivo da fine 2017, va nella direzione di un museo che non sia semplicemente accessibile nelle sue componenti architettoniche, ma che permetta anche di essere raccontato e vissuto da tutti. A partire da fine ottobre 2019, è stato attivato un tirocinio che ha coinvolto Cieffe (ente che si occupa di consulenza e formazione) in collaborazione con il MUSE, per consentire a otto persone con disabilità di essere formate e diventare a tutti gli effetti delle guide museali”.

*

Dal 3 luglio all’8 agosto 2021 le visite verranno proposte tutti giorni (dal martedì alla domenica) alle 14.30 e alle 16.30. Le visite hanno la durata di un’ora e un costo di 2 euro, oltre al biglietto di ingresso.

Per info e prenotazioni: [email protected] / Tel. 0461 270391