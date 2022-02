MUSE TRENTO * “ DARWIN COMES TO TOWN “: « CITTÀ E FAUNA IN EVOLUZIONE, PRESENTI ALL’EVENTO ANDREA MONACO E MENNO SCHILTHUIZEN (24 FEBBRAIO ORE 20.45) »

11.13 - sabato 19 febbraio 2022

Darwin Day 2022. Ultimo appuntamento 24 febbraio, 20.45. Darwin comes to town. Città e fauna in evoluzione.

Con Andrea Monaco, zoologo dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e Menno Schilthuizen, biologo evoluzionista e divulgatore. Modera Elisabetta Curzel, giornalista.

Sempre più frequentemente troviamo specie selvatiche nei pressi o addirittura ben insediate nelle nostre città. Cosa significa per noi rapportarci a questa nuova convivenza? E come agisce la spinta evolutiva dell’ambiente urbano su queste specie? Giovedì 24 febbraio si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo di iniziative dedicate dal MUSE alla celebrazione del Darwin Day: l’incontro si intitola “Darwin comes to town” e fa luce proprio su questi aspetti.

Dopo la conferenza con la primatologa Virgina Pallante e il Darwin party che ha coinvolto le famiglie e i bambini sui temi dell’evoluzione, giovedì 24 febbraio alle 20.45 il programma si concluderà nel segno della biodiversità cittadina.

L’evento vede la partecipazione di Andrea Monaco, zoologo dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e di Menno Schilthuizen, biologo evoluzionista e divulgatore, autore del libro divulgativo “Darwin va in città. Come la giungla urbana influenza l’evoluzione”.

Incontro gratuito in presenza con prenotazione obbligatoria su Ticketlandia ( qui il link per iscriversi) e in diretta streaming sulla pagina Facebook MUSE.