MUSE TRENTO * “ CLICK DI SERA ”: « SARà IL FOTOGRAFO MATTEO PAVANA IL PROTAGONISTA DEL SECONDO APPUNTAMENTO ESTIVO, MERCOLEDì 26 AGOSTO  »

Dopo Mattia Dori e il suo progetto fotografico “Hyggie”, la rassegna estiva di “Click di sera” porta nel giardino del MUSE Matteo Pavana, fotografo e videomaker trentino, e la sua passione per l’avventura e le discipline outdoor.

Sarà il fotografo Matteo Pavana il protagonista del secondo appuntamento estivo di “Click di sera”, la rassegna firmata MUSE dedicata al mondo della fotografia naturalistica: mercoledì 26 agosto, alle 20.30, il giovane fotografo e filmmaker trentino porterà sul palco del MUSE, oltre a spettacolari immagini, la sua testimonianza di artista dello scatto e di profondo amante della montagna e delle discipline outdoor. Titolo dell’incontro, a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria su Eventibrite, “A occhio aperto. Dentro e fuori la fotografia”.

«Il mio amore infinito per la montagna a volte è un limite per me come fotografo. Il fatto di non volere forzare la mano e dovere scattare ad ogni costo mi lasciano il tempo di godermi determinate emozioni e tenermele strette. Fotografare l’uomo in mezzo alla natura mi serve a trasmettere quanto in fondo siamo piccoli», spiega Matteo che, dopo una laurea in economia e management, ha saputo unire le sue due più grandi passioni trasformandole in un mestiere.

Oggi le sue foto, che spaziano dalle spedizioni alpinistiche alla corsa in montagna, dallo sci alpinismo ai paesaggi più incontaminati del Pianeta, sono pubblicate su tantissime riviste di settore e nel corso degli anni Pavana è diventato un punto di riferimento per la fotografia d’arrampicata, non solo italiana. Ultimamente sta allargando le sue visioni, osservando la montagna da molteplici punti di vista.

Un amico dice di lui: «Fotografare, filmare e raccontare il mondo con sincerità, dal proprio punto di vista, sono qualità che apprezzo molto in una persona. Matteo ha scelto un mondo verticale per dare sfogo a sensazioni profonde e alle geometrie dei propri pensieri. Le sue produzioni sono modellate sull’alternarsi di modelli gravitazionali ed emotivi, con la sincerità e l’umiltà di chi è consapevole che dal mondo dell’esplorazione ci sia sempre qualcosa di nuovo da imparare e da trasmettere. Con un sorriso poi, diventa tutto più facile».

L’evento si inserisce all’interno del programma SUMMERTIME, il calendario di attività estive ospitate nel giardino del MUSE e nelle sedi territoriali. Programma completo su muse.it

