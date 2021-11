MUSE TRENTO * “IL VIAGGIO MERAVIGLIOSO“: « AL PALAZZO DELLE ALBERE L’ANTEPRIMA DELLA NUOVA MOSTRA, IL 18/11 ORE 12.00 »

Giovedì 18 novembre alle 12.00 a Palazzo delle Albere l’anteprima della nuova mostra “IL VIAGGIO MERAVIGLIOSO. Tra scienza e filosofia”. Per l’occasione, il presidente del MUSE ideatore della mostra Stefano Zecchi e la curatrice Beatrice Mosca illustreranno i contenuti e le scelte di allestimento della mostra.

L’esposizione – che inaugurerà il giorno successivo – si presenta come un percorso espositivo multimediale tra luci, musica, immagini, personaggi e voci. Una messa in scena inedita, scandita in sei momenti, dal mito alla scienza contemporanea. Una narrazione immersiva, rappresentata attraverso testi teatrali, proiezioni di video all’interno di una cornice suggestiva di scenografie evocative che scandiscono i capitoli della trama. Un viaggio nel tempo illuminato da bellezza, amore, pensiero.