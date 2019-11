MUSE – MUSEO SCIENZE TRENTO * ” INTRECCI, PASTICCI E TRAME DA TUTTO IL MONDO” : « TRA SUOLO, COLORI, STOFFE ED ENERGIA / DAL 3 – 10 – 17 E 24 NOVEMBRE 2019 »

Intrecci, pasticci e trame da tutto il mondo. 3 – 10 – 17 e 24 novembre 2019. MUSE – Museo delle Scienze.

Tra suolo, colori, stoffe ed energia: quattro domeniche creative per imparare a sostenere il futuro con le nostre mani, entrando in contatto con progetti sull’agricoltura sostenibile e le energie rinnovabili, realizzando regali sostenibili, riciclando materiali e personalizzando prodotti per renderli unici, fatti a mano e con il cuore.

Prenotazione obbligatoria tel. 0461 270311

Dieci associazioni del territorio, quattro grandi temi di interesse planetario e una decina di divertenti laboratori per imparare, con le proprie mani, a rendere il mondo migliore di come l’abbiamo trovato.

Al MUSE – Museo delle Scienze per quattro domeniche – 3, 10, 17 e 24 novembre – scendono in campo alcune associazioni di volontariato in veste di protagoniste di un ciclo di appuntamenti, dal titolo “Intrecci, pasticci e trame dal mondo”, dedicato alla sostenibilità, alla terra, al riciclo, ma soprattutto alla cultura “del fare” sostenibile.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Associazione Mazingira e altre realtà del volontariato, per approfondire alcuni temi e valori espressi anche nei 17 SDG dell’Agenda 2030 dell’ONU.

