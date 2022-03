MUSE FABLAB – UNITN * ARDUINO WEEK 2022: « CORSI DI INNOVAZIONE DIGITALE, LABORATORI CREATIVI E VISITE GUIDATE PER CREARE UN ORTO HI TECH (21-23-25 MARZO) »

11.42 - giovedì 17 marzo 2022

Orti intelligenti, tecnologie e risparmio energetico: ecco l’Arduino Week 2022.

21, 23 e 25 marzo 2022

al FabLab del MUSE – Museo delle Scienze e dell’Università di Trento

Attività gratuite su prenotazione

I Fablab di MUSE e Università degli Studi di Trento uniscono le forze in occasione dell’Arduino Week (21-26 marzo 2022). Corsi di innovazione digitale, laboratori creativi e visite guidate per creare un orto hi tech, controllato e regolato da una board Arduino, e tanti sensori per comunicare con le nostre piante.

Arduino, la scheda di prototipazione elettronica open source più famosa al mondo, compie 17 anni. Per festeggiare l’anniversario, dal 21 al 26 marzo 2022, le officine digitali (FabLab) di MUSE e Università di Trento propongono un ciclo di incontri, workshop e attività per promuovere l’utilizzo consapevole della tecnologia.

L’edizione trentina dell’Arduino Week, manifestazione che ogni anno vede la partecipazione di scuole, associazioni e FabLab di tutto il mondo, quest’anno si concentrerà sulla robotica legata all’ambito botanico con la costruzione e la programmazione di un circuito che riconoscerà la mancanza di acqua e la scarsa illuminazione comunicando la necessità di esporre alla luce e di innaffiare le piante di casa o del proprio giardino in modo efficiente e autonomo.

Si parte lunedì 21 marzo, Giornata Internazionale delle Foreste, con due appuntamenti al MUSE: alle 16 i partecipanti, accompagnati dagli esperti del Museo, potranno visitare la serra tropicale scoprendo come la tecnologia sia stata impiegata per riprodurre un ambiente tropicale in Trentino, mentre alle 17, insieme agli esperti ed esperte del FabLab MUSE e UniTrento, impareranno le basi per programmare una scheda Arduino.

Mercoledì 23 marzo, alle 17, ci si sposta al FabLab UniTrento, situato nel Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione dell’Università di Trento, dove Alberto Valente, maker di FabCube, parlerà di “Sistema di controllo IoT per serre”, descrivendo le scelte implementative alla base di sistemi innovativi per il controllo microclimatico di serre e ambienti protetti. Alle 18, invece, insieme agli esperti e esperte dei due Fablab, spazio ai test pratici con il settaggio dell’orto “intelligente”.

Venerdì 25 marzo, infine, sempre alle 17 al FabLab dell’Università di Trento, i creativi dell’associazione “Minds Hub” presenteranno la loro idea di “CyberOrto”, un giardino completamente autonomo, regolabile attraverso il proprio smartphone.

Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria su https://forms.gle/wR5MQ4XVYumCeaR87. Sono richiesti la conoscenza base di Arduino e l’utilizzo del proprio pc.