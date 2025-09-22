MPS – MONTE PASCHI SIENA * OPAS: «CONCLUSO IL PERIODO DI RIAPERTURA DEI TERMINI, RAGGIUNTO L’86,3% DEL CAPITALE SOCIALE DI MEDIOBANCA»

22.36 - lunedì 22 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ai sensi dell’art. 36 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”).

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. CONCLUDE IL PERIODO DI RIAPERTURA DEI TERMINI RAGGIUNGENDO L’ 86,3% DEL CAPITALE SOCIALE DI MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETÀ PER AZIONI • RISULTATI PROVVISORI DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI: COMPLESSIVAMENTE, L’ 86,3% DEL CAPITALE SOCIALE DI MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETÀ PER AZIONI È STATO PORTATO IN ADESIONE ALL’OFFERTA • BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SARÀ TITOLARE DI COMPLESSIVE N. 702.142.480 AZIONI DI MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETÀ PER AZIONI; • LA DATA DI PAGAMENTO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI AVRÀ LUOGO IL 29 SETTEMBRE 2025.

Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l’“Offerta”) ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 s.m.i. (il “TUF”) promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS” o l’“Offerente”) sulla totalità delle azioni di MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni (“Mediobanca”), ivi incluse le azioni proprie direttamente e/o indirettamente detenute, di volta in volta, da Mediobanca, come modificata in data 2 settembre 2025 con il Comunicato del 2 Settembre 2025 (come infra definito), BMPS comunica che, in data odierna, alle ore 17:30 (ora italiana), si è concluso il periodo di Riapertura dei Termini dell’Offerta.

Al termine del periodo della Riapertura dei Termini, le adesioni totali all’Offerta hanno raggiunto la quota del 86,3% del capitale sociale di Mediobanca. I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato da Consob con delibera 23623 del 2 luglio 2025 e pubblicato in data 3 luglio 2025 (il “Documento di Offerta”), nonché nel Comunicato 2 Settembre 2025, disponibili, inter alia, sul sito internet di BMPS (https://www.gruppomps.it/).

Si ricorda che l’Offerta è stata modificata, ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti, in data 2 settembre 2025 mediante l’incremento del Corrispettivo con l’aggiunta di una componente in denaro pari a 0,90 Euro per ciascuna azione di Mediobanca portata in adesione all’Offerta, come comunicato al mercato in pari data (il “Comunicato del 2 Settembre 2025”). Risultati provvisori della Riapertura dei Termini Sulla base dei risultati provvisori comunicati dagli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, durante la Riapertura dei Termini conclusasi in data odierna, risultano portate in adesione all’Offerta n. 195.477.410 azioni di Mediobanca, pari a circa il 24,0% del capitale sociale e al 23,6% delle Azioni Oggetto dell’Offerta (i.e., n. 829.458.551).

Pertanto, sulla base dei risultati provvisori della Riapertura dei Termini, laddove confermati, e tenuto conto (i) delle n. 506.633.074 azioni di Mediobanca, pari a circa il 62,3% del capitale sociale di Mediobanca, già portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, (ii) delle n. 31.996 Azioni dell’Emittente, pari allo 0,004% del capitale sociale dell’Emittente, detenute direttamente dall’Offerente ( 1 ), (iii) che nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna l’Offerente non ha acquistato Azioni dell’Emittente al di fuori dell’Offerta, alla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini (i.e., il 29 settembre 2025) l’Offerente verrà a detenere complessivamente n. 702.142.480 azioni di Mediobanca, pari a circa il 86,3% del capitale sociale di Mediobanca.

Si precisa, che sulla base dei suddetti risultati (laddove confermati) non si sono verificati i presupposti per il Delisting delle azioni dell’Emittente ai sensi degli articoli 108, commi 1 e 2 del TUF e/o 111, comma 1, del TUF, e pertanto le azioni di Mediobanca rimarranno negoziate sull’Euronext Milan. I risultati definitivi della Riapertura dei Termini saranno resi noti nel Comunicato sui Risultati Definitivi della Riapertura dei Termini, che sarà diffuso a cura dell’Offerente entro le ore 7:29 del 26 settembre 2025, ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti. Corrispettivo Unitario e Data di Pagamento della Riapertura dei Termini.

Il Corrispettivo Unitario per ciascuna azione di Mediobanca portata in adesione all’Offerta è rappresentato dal Corrispettivo Iniziale – indicato nel Documento di Offerta – pari a n. 2,533 Azioni BMPS di nuova emissione in esecuzione dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta, e dal Corrispettivo in Denaro pari a Euro 0,90. Il pagamento del Corrispettivo Unitario sarà effettuato alla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini (i.e., il 29 settembre 2025), ossia il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine del periodo della Riapertura dei Termini, a fronte del trasferimento del diritto di proprietà delle azioni di Mediobanca, libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, in favore dell’Offerente.

Per ulteriori informazioni in merito all’Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, al Documento di Esenzione e al Comunicato del 2 Settembre 2025, a disposizione del pubblico per la consultazione presso: – la sede legale dell’Offerente, in Piazza Salimbeni, 3, Siena; – le sedi legali degli intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Milano, Viale Eginardo, 29, e in Siena, Piazza Salimbeni, 3; – la sede legale degli intermediari incaricati; – il sito internet dell’Offerente, https://www.gruppomps.it/ ove è consultabile anche l’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali degli aderenti all’Offerta, resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) https://gruppomps.it/static/upload/inf/informativaprivacy-per-aderenti-ops.pdf; – il sito internet del global information agent, Georgeson S.r.l.

Si ricorda altresì che per qualunque richiesta o informazione relativa alla Offerta, i titolari di Azioni Mediobanca possono utilizzare l’account di posta elettronica dedicato (opsmediobanca@georgeson.com) ovvero rivolgersi al numero verde dall’Italia 800 189 911, o in alternativa dall’estero +39 06 45212909. Tali canali saranno attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet del Global Information Agent è www.georgeson.com/it.