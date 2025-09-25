MPS – BANCA MONTE PASCHI SIENA * MEDIOBANCA: «RAGGIUNTO L’86,3% DEL CAPITALE SOCIALE, LA DATA DI PAGAMENTO IL 29 SETTEMBRE 2025»

22.39 - giovedì 25 settembre 2025

Ai sensi dell’art. 41, comma 6 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”)

RISULTATI DEFINITIVI DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SARÀ TITOLARE DI COMPLESSIVE N. 702.254.055 AZIONI DI MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETÀ PER AZIONI;

LA DATA DI PAGAMENTO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI AVRÀ LUOGO IL 29 SETTEMBRE 2025.

Siena, 25 settembre 2025 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l’“Offerta”) ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 s.m.i. (il “TUF”) promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS” o l’“Offerente”) sulla totalità delle azioni di MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni (“Mediobanca”), ivi incluse le azioni proprie direttamente e/o indirettamente detenute, di volta in volta, da Mediobanca, come modificata in data 2 settembre 2025 con il Comunicato del 2 Settembre 2025 (come infra definito), facendo seguito al comunicato stampa avente ad oggetto i risultati provvisori della Riapertura dei Termini dell’Offerta diffuso in data 22 settembre u.s. (data in cui si è concluso il periodo della Riapertura dei Termini), BMPS rende noti, ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, i risultati definitivi della Riapertura dei Termini dell’Offerta.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato da Consob con delibera 23623 del 2 luglio 2025 e pubblicato in data 3 luglio 2025 (il “Documento di Offerta”), nonché nel Comunicato 2 Settembre 2025, disponibili, inter alia, sul sito internet di BMPS (https://www.gruppomps.it/). Si ricorda che l’Offerta è stata modificata, ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti, in data 2 settembre 2025 mediante l’incremento del Corrispettivo con l’aggiunta di una componente in denaro pari a 0,90 Euro per ciascuna azione di Mediobanca portata in adesione all’Offerta, come comunicato al mercato in pari data (il “Comunicato del 2 Settembre 2025”).

Risultati definitivi della Riapertura dei Termini Sulla base dei risultati definitivi comunicati dagli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni durante la Riapertura dei Termini conclusasi in data 22 settembre u.s., risultano portate in adesione all’Offerta n. 195.588.985 azioni di Mediobanca, pari a circa il 24,0% del capitale sociale e al 23,6% delle Azioni Oggetto dell’Offerta (i.e., n. 829.458.551). Rispetto a quanto indicato nel comunicato sui risultati provvisori della Riapertura dei Termini diffuso in data 22 settembre 2025, si registra una variazione in aumento del numero di azioni di Mediobanca portate in adesione durante la Riapertura dei Termini per n. 111.575 azioni di Mediobanca.

Tenuto conto (i) delle n. 506.633.074 azioni di Mediobanca, pari a circa il 62,3% del capitale sociale di Mediobanca, già portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, (ii) delle n. 31.996 Azioni dell’Emittente, pari allo 0,004% del capitale sociale dell’Emittente, detenute direttamente dall’Offerente ( 1 ), (iii) che nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna l’Offerente non ha acquistato Azioni dell’Emittente al di fuori dell’Offerta, alla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini (i.e., il 29 settembre 2025) l’Offerente verrà a detenere complessivamente n. 702.254.055 azioni di Mediobanca, pari a circa il 86,3% del capitale sociale di Mediobanca. Si precisa che, sulla base dei suddetti risultati, non si sono verificati i presupposti per il Delisting delle azioni dell’Emittente ai sensi degli articoli 108, commi 1 e 2 del TUF e/o 111, comma 1, del TUF, e pertanto le azioni di Mediobanca rimarranno negoziate sull’Euronext Milan.

Corrispettivo Unitario e Data di Pagamento della Riapertura dei Termini Il Corrispettivo Unitario per ciascuna azione di Mediobanca portata in adesione all’Offerta durante il periodo della Riapertura dei Termini è rappresentato dal Corrispettivo Iniziale – indicato nel Documento di Offerta – pari a n. 2,533 Azioni BMPS di nuova emissione in esecuzione dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta, e dal Corrispettivo in Denaro pari a Euro 0,90. Al fine di pagare il Corrispettivo Iniziale agli azionisti di Mediobanca che abbiano aderito all’Offerta durante la Riapertura dei Termini, BMPS emetterà – in esecuzione dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta – n. 495.426.900 Azioni BMPS, pari a circa il 16,30% del capitale sociale di BMPS alla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini.

A seguito di tale emissione, il capitale sociale sottoscritto e versato di BMPS sarà rappresentato – tenuto conto anche delle Azioni BMPS già emesse in data 15 settembre 2025 ad esito del Periodo di Adesione all’Offerta – da n. 3.038.418.183 azioni ordinarie. Il pagamento del Corrispettivo Unitario sarà effettuato alla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini (i.e., il 29 settembre 2025), ossia il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine del periodo della Riapertura dei Termini, a fronte del trasferimento del diritto di proprietà delle azioni di Mediobanca, libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, in favore dell’Offerente, con le modalità descritte nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta (incluso con riferimento al trattamento della eventuale Parte Frazionaria).

Per le Azioni dell’Emittente portate in adesione durante la Riapertura dei Termini, il pagamento dell’Importo in Contanti della Parte Frazionaria in favore degli Aderenti sarà effettuato entro il 13 ottobre 2025, come previsto nella Sezione F, Paragrafo F.6 del Documento di Offerta. * * * * * * * Per ulteriori informazioni in merito all’Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, al Documento di Esenzione e al Comunicato del 2 Settembre 2025, a disposizione del pubblico per la consultazione presso: – la sede legale dell’Offerente, in Piazza Salimbeni, 3, Siena; – le sedi legali degli intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Milano, Viale Eginardo, 29, e in Siena, Piazza Salimbeni, 3; – la sede legale degli intermediari incaricati; – il sito internet dell’Offerente, https://www.gruppomps.it/ ove è consultabile anche l’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali degli aderenti all’Offerta, resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) https://gruppomps.it/static/upload/inf/informativaprivacy-per-aderenti-ops.pdf; – il sito internet del global information agent, Georgeson S.r.l. Si ricorda altresì che per qualunque richiesta o informazione relativa alla Offerta, i titolari di Azioni Mediobanca possono utilizzare l’account di posta elettronica dedicato (opsmediobanca@georgeson.com) ovvero rivolgersi al numero verde dall’Italia 800 189 911, o in alternativa dall’estero +39 06 45212909. Tali canali saranno attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet del Global Information Agent è www.georgeson.com/it.

1 Si precisa che in tale computo non sono considerate Azioni Mediobanca che fossero detenute da fondi di investimento e/o altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti da società del Gruppo MPS in piena autonomia da quest’ultimo e nell’interesse della clientela.