MOVIMENTO INDIPENDENZA * RUSSIA-UCRAINA: FRAU, “LA DESTRA LIBERAL HA MOSTRATO LIMITI, QUELLA SOCIALE AVEVA EVIDENZIATO L’INUTILE GUERRA GIÀ NEL 2022”

20.33 - martedì 19 agosto 2025

“La destra liberal ha mostrato ancora una volta i suoi limiti, mentre quella sociale già nel 2022 aveva evidenziato come ci trovassimo di fronte a un’inutile guerra”, dichiara in una nota il Segretario regionale del Movimento INDIPENDENZA!.

Frau sottolinea come “il conflitto in Ucraina consegni oggi un’Europa più povera, più soggetta e più spaccata. Con ogni probabilità, abbiamo consegnato nuovamente la nostra autonomia sull’altare del dogma atlantista. Vale dunque la pena tornare indietro nel tempo, a settembre 2022, quando la destra sociale lanciava il suo “Manifesto per fermare la guerra”, con quindici punti che delineavano una visione politica diversa.

Non era filorussismo, ma lucidità politica e tutela dell’Italia: l’unica voce capace di opporsi all’idea che la nostra patria fosse ridotta a pedina nella scacchiera USA-NATO. Questo senza inseguire facili consensi alimentati dai logaritmi delle grandi aziende tecnologiche, ma accettando di andare controcorrente, anche quando venivamo bollati come filorussi”.

Prosegue: “Quella definizione era un’assurdità ideologica, priva di qualsiasi fondamento. La nostra era una proposta pragmatica, una visione alternativa di Terza Via. Oggi i fatti dimostrano che avevamo ragione: mentre allora venivamo derisi se non peggio, oggi si riconosce la necessità di una pace. Ma intanto sono morte migliaia di persone e sono stati spesi miliardi che avrebbero potuto finanziare il welfare e i diritti sociali per il ceto medio italiano, e anche europeo, il grande sacrificato di questa guerra evitabile” conclude.