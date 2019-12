MOVIMENTO FOCOLARI * CHIARA LUBICH: « LIBRO ” LA VIA DELL’UNITÀ TRA STORIA E PROFEZIA “, LA NUOVA BIOGRAFIA PRESENTATA A TRENTO VENERDì 13/12 »

Chiara Lubich, tra storia e profezia: la nuova biografia si presenta a Trento venerdì 13 dicembre.

Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della fondatrice del Movimento dei Focolari, Maurizio Gentilini illustra al pubblico la biografia da lui curata. Un’analisi del percorso di questa donna profetica calata nel contesto storico da lei attraversato, con un duplice sguardo puntato su spiritualità e azione.

Venerdì 13 dicembre alle 20.30, nella suggestiva cornice del Salone di Rappresentanza del rinascimentale Palazzo Geremia a Trento, si terrà la presentazione della biografia “Chiara Lubich – La via dell’unità, tra storia e profezia” Città Nuova Editrice, 2019

L’opera curata da Maurizio Gentilini rappresenta un tentativo di lettura del percorso della fondatrice del Movimento dei Focolari con un intento e un taglio divulgativo, ma favorendo anche l’approfondimento di singoli aspetti e grandi tematiche legate alla sua figura (i laici nella Chiesa, il Vaticano II, la mondialità, l’ecumenismo, la pace…). «Il personaggio della Lubich viene qui presentato calato nei contesti storici che ha attraversato nel corso della sua lunga e complessa esistenza – spiega l’editrice – contribuendo ad arricchire un’offerta editoriale già ampia, ma forse carente di contributi con queste caratteristiche. Un’impostazione che trova conferma anche nel profilo dell’autore, che ama definirsi “battezzato semplice” e cerca di leggere e narrare le vicende in un costante riferimento alle fonti con metodo storico e critico, oltre che con la propria sensibilità di credente e con una chiave interpretativa che trova la sua sintesi nel rapporto tra spiritualità e azione, tra storia e profezia».

La serata sarà aperta da un benvenuto musicale e dal saluto delle autorità. A dialogare con l’autore, sotto la guida della moderatrice Francesca Lunardi, saranno la sociologa Ilaria Pedrini, lo storico Emanuele Curzel, la musicista Simonetta Bungaro e il giornalista Franco De Battaglia.

La presentazione è organizzata in collaborazione con la Libreria Ancora.

La stampa e tutta la cittadinanza sono invitati a partecipare.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’infopoint del Centenario Chiara Lubich a Trento – via Adriano Olivetti, 9 – Trento – tel. 0461 439147 mail info@centenariolubichtrento.it www.centenariolubichtrento.it

L’AUTORE

Maurizio Gentilini (Rovereto, 1969). Archivista e ricercatore, ha lavorato presso l’Archivio Diocesano Tridentino e l’Istituto Luigi Sturzo di Roma ed attualmente al Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso il Dipartimento Scienze umane. Ha condotto ricerche e pubblicato saggi sulla storia delle biblioteche e degli archivi, sulla storia dei partiti politici, del movimento cattolico italiano ed europeo e sulla figura di Alcide De Gasperi, sulla storia del pacifismo. È giornalista pubblicista e collabora con numerose università e istituzioni culturali, italiane ed europee.