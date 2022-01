MOVIMENTO 5 STELLE – SENATO * BEPPE GRILLO INDAGATO: « DA LUI MAI NESSUNA PRESSIONE SU DI NOI, ABBIAMO FIDUCIA NEL LAVORO DEL MAGISTRATI »

20:23 - 18/01/2022

“La notizia dell’indagine a carico di Grillo ci meraviglia: la magistratura farà il suo lavoro e in esso riponiamo la massima fiducia. Dal canto nostro possiamo soltanto dire che come componenti della commissione Lavori Pubblici del Senato non abbiamo mai ricevuto nessun tipo di pressione, tanto meno da lui. Da quando il M5s è in Parlamento, Grillo non ha mai messo bocca neanche su mezzo emendamento, né su nessun altro passaggio dei lavori in commissione.

Per quanto riguarda Moby, nei confronti dell’azienda c’è stato un approccio paritetico a quello di tutte le altre realtà analoghe. Chi segue i lavori della nostra commissione sa bene che la componente del M5s non è solita lasciarsi condizionare da soggetti esterni. Noi lavoriamo soltanto guardando all’interesse dei cittadini, che poi in fondo è il motivo per cui siamo stati eletti. Lasciamo lavorare i magistrati, sicuri che Beppe riuscirà a chiarire la sua estraneità ai fatti”. Così in una nota i senatori M5s in commissione Lavori Pubblici e Trasporti.

