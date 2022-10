MOSAP – MOVIMENTO SINDACALE AUTONOMO POLIZIA * MODENA – RAVE PARTY: CONESTÀ, « BENE IL PUGNO DURO DEL MINISTRO PIANTEDOSI, CI ASPETTIAMO INCREMENTO RISORSE »

13.20 - lunedì 31 ottobre 2022

Rave party, Conestà (Mosap): «Bene pugno duro del Ministro Piantedosi. Ristabilire ordine e aumentare risorse» «La risposta del Ministro Piantedosi all’illegalità dei rave party, è quello di cui questo Paese aveva bisogno. Bene anche la proposta di confiscare mezzi e strumentazioni di chi si rende autore di questi eventi».

È il commento di Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap).

«Il pugno duro del Ministro – dice Conestà – restituisce autorevolezza al nostro lavoro molto spesso finito al centro di bufere e strumentalizzazioni per eventi simili. Adesso – conclude – ci aspettiamo anche un incremento di risorse, uomini e mezzi per far fronte sempre meglio a eventi di questo tipo».