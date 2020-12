MORANDUZZO (LEGA) * SPACCIO – TRENTO: « ACCOLTELLAMENTI PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE, QUESTI DELINQUENTI VANNO CACCIATI DAL NOSTRO TERRITORIO »

Accoltellamenti in Piazza Santa Naria Maggiore. “Questi delinquenti vanno cacciati dal nostro territorio”.

“Trento città sicura? No di sicuro e quanto avvenuto oggi pomeriggio ne è una dimostrazione: un accoltellamento avvenuto in pieno giorno e che vede coinvolte le solite “risorse”. Qualche Sindaco invece di fare polemiche su quanto fa la Lega o di fraintendere strumentalmente quanto dice Fugatti è meglio che si metta a studiare per trovare soluzioni per bloccare lo spaccio e accoltellamenti in pieno centro cittadino”.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Segretario della Sezione di Trento Consigliere Devid Moranduzzo.