MORANDUZZO (LEGA) * SICUREZZA: «I DATI RELATIVI AL CONSUMO DI COCAINA OBBLIGANO AD UNA RIFLESSIONE SULLE POLITICHE DI CONTRASTO ALLA DROGA »

In merito agli ultimi dati sull’uso di cocaina sul territorio non posso fare a meno di riflettere sulla necessità di elaborare nuove strategie per combattere il fenomeno dell’uso di droghe pesanti sul territorio.

Sebbene ci sia un incredibile lavoro da parte di coloro che combattono il narcotraffico e da parte di coloro che cercano di fare uscire dal tunnel della droga molti giovani, vi è la necessità di studiare e di analizzare nuove modalità di contrasto all’uso di stupefacenti anche alla luce dei cambiamenti in una società diversa da quella di vent’anni fa.

Di sicuro comunque la soluzione non è in alcun modo la legalizzazione degli stupefacenti poiché ciò non comporterebbe la risoluzione del problema, quanto piuttosto si procederebbe a una legalizzazione di questo senza alcun beneficio per la società.

Stiamo parlando infatti di sostanze che creano dipendenza e che alternano, stravolgendo, il comportamento dei consumatori.

È questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Devid Moranduzzo.