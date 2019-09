MORANDUZZO (LEGA) * RADUNO PONTIDA: « IL CENTROSINISTRA ANCORA UNA VOLTA INOPPORTUNO SUL NOSTRO PARTITO E SUL PRESIDENTE FUGATTI »

Ancora una volta il centrosinistra, ovvero la sinistra trentina, ha cercato di uscire sui giornali con dichiarazioni inesatte e che sono state realizzate tanto per cercare quel momento di attenzione e visibilità da parte di chi legge.

Dalle parole del collega Rossi pare che l’ex presidente non abbia ascoltato attentamente quanto dichiarato dal Presidente Fugatti, un intervento da vero autonomista, applaudito in quanto portatore di idee che non sono certamente frutto di slogan, ma di uno sviluppo ideologico nato nei decenni.

Al contempo ricordo anche, al collega Tonini, che Fugatti nei suoi discorsi è fin troppo buono anche alla luce di quanto dichiarato dagli amici del Consigliere del Partito Democratico che certamente non amano questa Giunta che vuole essere del cambiamento e non la riconferma di ciò che, per troppi anni, ha caratterizzato la sedentarietà del governo trentino.

E’ questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Devid Moranduzzo.