MORANDUZZO (LEGA) * FASE 2: « BENE L’ATTENZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMBULANTI E RISTORATORI, PUNTIAMO SULLA SICUREZZA »

La provincia autonoma di Trento dimostra ancora una volta di esser sul pezzo e di puntare alla ripresa dell’attività economica prima di Roma con un’apertura che ha come scopo quella di far ripartire, in sicurezza, l’economia del Trentino. Bene quindi l’attenzione nei confronti degli ambulanti, dei proprietari di negozi ma anche di ristoranti e bar che sanno di contare su una provincia che anche nei prossimi giorni punterà nel far riconoscere l’importanza dei protocolli provinciali su quelli nazionali che presentano troppe limitazioni per ridar ossigeno a tanti lavoratori troppo spesso abbandonati dalla triplice sindacale. Ci tengo, infine, a sottolineare che questa ripartenza deve essere fatta nell’assoluta sicurezza da parte dei venditori e dei clienti.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino, Devid Moranduzzo