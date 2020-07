MORANDUZZO (LEGA) * CANDIDATO SINDACO TRENTO: « DAL PATT PAROLE CHE ESPRIMONO UN’AMPIA PREOCCUPAZIONE PER LA SCELTA DELL’AVVOCATO ANDREA MERLER »

Dal PATT parole che esprimono un’ampia preoccupazione per la scelta dell’Avvocato Andrea Merler come candidato Sindaco anche perché si è dimostrata da parte nostra una forte maturità politica nel capire che è stato necessario – al fine di creare una coalizione di governo salda e duratura – un nome con un profilo come quello del mio ex collega in Consiglio comunale. Il vero punto è che semmai in casa PATT ci sono delle titubanze intorno al nome delll’ex Sindacalista della CGIL Franco Ianeselli, un nome voluto da qualche noto esponente della città ma nei fatti divisivo perché alle spalle ha un curriculum che divide anziché unire. Stessa cosa per Francesco Valduga e una dimostrazione è rappresentata dalle ultime notizie che sono uscite sulla stampa locale in questi giorni.

Al contempo il PATT afferma di essere autonomista, ma nei fatti è alleato di partiti – come il Partito Democratico e Italia Viva di Renzi – che hanno dimostrato e dimostrano di non amare la nostra autonomia. Quindi non si capisce dove ancora risiedano i loro valori autonomisti.

Per quanto riguarda Trento la paura, che sta esprimendo in queste ore il PATT, è che il loro candidato Sindaco dovrà affrontare una persona come Merler che ha un curriculum invidiabile, è un professionista e non un sindacalista ma soprattutto una persona che nel corso della sua vita ha ampiamente dimostrato di amare il Trentino e soprattutto Trento. Una persona che si è fatta da sola e senza l’aiuto di nessuno, ma soprattutto trasparente tanto da non ricorrere a campagne di comunicazione politica in cui si vuole presentare come una persona diversa da quella che è. Buon lavoro al candidato Sindaco del centrodestra autonomista Andrea Merler.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino, Devid Moranduzzo.