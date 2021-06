MORANDUZZO (LEGA) * ATTIVITÀ SPORTIVE: « PROMOZIONE IN “ SERIE C “ CALCIO TRENTO, GLI INTERVENTI URGENTI SULLO STADIO BRIAMASCO DIMOSTRANO L’ATTENZIONE DELLA GIUNTA PAT »

Grazie alla Giunta Fugatti lo stadio Briamasco potrà essere sistemato in tempi rapidi. La Giunta provinciale ha infatti approvato il piano degli interventi urgenti di adeguamento tecnico-strutturale del contesto e dell’impianto sportivo in seguito alla promozione in Serie C del Calcio Trento.

Si tratta dell’ennesima conferma di come la Provincia Autonoma di Trento e di come la sua Giunta siano attente alle esigenze della comunità sportiva locale: con tali lavori, infatti, si sostiene il progetto di vedere la nostra squadra cittadina ai vertici del calcio italiano. Forza Trento e complimenti alla società e al Presidente.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino, Devid Moranduzzo.