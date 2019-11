MORANDUZZO (LEGA) * ASSEMBLEA SPAZIO AUTOGESTITO HURRIYA: « FELICE DI NON ESSERCI, SI TRATTA DI PERSONE CHE NON AMANO IL TRENTINO E CHE DENIGRANO IL TERRITORIO »

Per fortuna che qualcuno ha ben evidenziato il fatto che sia io che l’Assessore Bisesti non ci saremo all’incontro dello Spazio autogestito Hurriya, un incontro di persone che – dopo avere impedito il regolare svolgimento di un evento pubblico su un tema delicato come la Libia – propone una visione totalmente distorta della confusione da loro generata la settimana scorsa. Nei fatti sono persone che non amano il Trentino e che anzi si divertono con il loro comportamento a denigrare un territorio che è terra di democrazia e di libertà. Spiace vedere ancora una volta coinvolto in questa situazione un giornalista serio e preparato come Fausto Biloslavo.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Devid Moranduzzo