MORANDUZZO (LEGA) * AMMINISTRATIVE: « DA PARTE DEL SINDACO DI RIVA DEL GARDA MOSANER FRASI INESATTE SUL MIO CONTO »

Da parte del Sindaco uscente di Riva del Garda – Adalberto Mosaner – pubbliche falsità indirizzate a me su un post da me mai pubblicato, se non in versione di reale (e sentita!) solidarietà nei confronti dell’assistente di Ianeselli, vittima di un commento inaccettabile da parte di una persona che segue la mia pagina.

Un comportamento vergognoso quello di oggi – in occasione della visita di Zingaretti a Trento – anche perché condito da plurimi richiami alla rappresentazione di “verità”.

Veniva invece propagandata una “loro verità”, piegata ad esigenze elettorali. Una “verità” tanto simile a diffamazione. Sono questi comportamenti che certificano pubblicamente come il Partito Democratico – sia esso di Riva del Garda, di Trento o di Rovereto – vada propagandando falsità a danno dei cittadini.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Devid Moranduzzo