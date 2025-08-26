Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

” MONDO AL CONTRARIO” VICEPRESIDENTE TEAM VANNACCI: ROMANI, «IL 31/8 A CIVITANOVA MARCHE LA MOSTRA D’ARTE “PATRIOTS PROJECT”»

16.35 - martedì 26 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Domenica 31 Agosto sarò a Civitanova Marche invitato dall’amico Giulio Curatella, per questa interessante manifestazione de IL MONDO AL CONTRARIO, intitolata AUTORI AL CONTRARIO e con la mostra d’arte PATRIOTS PROJECT.
Anche in estate, IL MONDO AL CONTRARIO, non si ferma.
Chi può e vuole, può liberamente partecipare.
Avanti così!
Ci vediamo Domenica!

*

Cristiano Romani
#Vicepresidente
#responsabilenazionaleteamvannacci

 

 

